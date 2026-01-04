浦和駒場と等々力の2会場でチケットが完売第104回全国高校サッカー選手権は1月4日、浦和駒場スタジアムとUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuの2会場で準々決勝が行われる。日本サッカー協会（JFA）は、同日開催される両会場のチケットが完売したと発表した。浦和駒場スタジアムでは、第1試合で尚志（福島）と帝京長岡（新潟）が激突。第2試合では、高校年代最高峰の高円宮杯U-18プレミアリーグに所属する、大津（熊本）と流通