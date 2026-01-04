クラブが公式リリースで一覧を公開栃木シティは1月4日、2026シーズンのトップチーム選手背番号が決定したと発表した。初のJ2に挑む栃木シティの陣容が固まりつつある。栃木シティは2025のJ3リーグを制して昇格を決めた。新シーズンでは同日加入が発表されたFW鈴木武蔵が「9」を着用することが決定。また、「10」はMF岡庭裕貴が背負い、チームの攻撃を牽引する。そのほかの主な背番号として、GK原田欽庸が「1」、DF奥井諒が「