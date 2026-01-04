食楽web ●大阪に昨年誕生した『日本酒バル ほのか 梅田店』は日本酒飲み放題が480円から楽しめると大人気。その楽しみ方とは？ 昨今、さまざまな酒造からおいしくて飲みやすい日本酒が多くつくられ、今まであまり飲まなかった人もその味わいに魅了されています。 そんな日本の地酒、しかも獺祭などの人気銘柄を含め、なんと1時間480円の飲み放題で楽しめる『日本酒バル ほのか 梅田店』が2025年11月、大阪に誕生しました。オ&#