3日夜、北佐久郡立科町で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。3日午後9時半ごろ、立科町藤沢の住宅から「火が出ている」と消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建て住宅を全焼し焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察では遺体はこの家に一人で暮らす90代の男性とみて、身元の確認を進めています。