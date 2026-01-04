１月４日の中山１Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、単勝１・４倍の圧倒的１番人気に支持されたフュルスティン（牝、美浦・加藤士津八厩舎、父ダノンキングリー）が、中山競馬場での新年最初のレースを制した。勝ち時計は１分１２秒７（稍重）。外の１４番枠からスタートを決めて、流れに乗って好位２番手へ。逃げたメインテーマをぴったりとマークする形で運び、４コーナーで早くも先頭に躍り出ると、