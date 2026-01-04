南風泊仮設市場で行われたフグの初競り＝4日未明、山口県下関市新春恒例のフグの初競りが4日未明、日本有数の取扱量を誇る山口県下関市の南風泊仮設市場であり、前年の倍に近い約18トンが競り落とされた。1キロ当たりの最高値も前年を5千円上回る2万3千円だった。東京、大阪などに出荷される。午前3時半ごろ、開始を告げるベルが鳴ると、箱に入れられたフグの上で競り人が「どうか、ええか」とかけ声を上げ、筒状の黒い袋の中