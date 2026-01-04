楽天の島内宏明外野手楽天は4日、生え抜き選手として14年間プレーした島内宏明外野手（35）が現役を引退すると発表した。左の強打者で2021年に打点王、22年には最多安打のタイトルを獲得。「苦しい時期もありましたが、楽天でプレーできたことは自分の誇り」とコメントした。石川県出身。石川・星稜高から明大を経て12年にドラフト6位で入団した。全試合出場を果たした17年から6年連続で100安打以上をマーク。近年は故障や不振