北朝鮮は4日朝、少なくとも2発の弾道ミサイルを日本海に向けて発射しました。いずれも日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したとみられます。防衛省や韓国軍によりますと、北朝鮮は4日午前8時前と8時過ぎ、少なくとも2発の弾道ミサイルを首都・平壌周辺から東の日本海に向けて発射しました。いずれも日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したと推定され、これまでのところ被害の情報はないということです。また防衛省は、いずれの