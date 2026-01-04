危機的状況に陥っていた総武線1990（平成2）年3月に東京〜蘇我間が全通した京葉線は元々、武蔵野線と一体となって東京の外環状線を形成し、工業施設と港湾を結ぶ貨物線として計画されました。しかしその後、開発計画や社会情勢の変化により、路線の計画も変わっていきます。鍵を握っていたのは、輸送力の逼迫が危機的な状況に陥っていた総武線と、建設が進む成田空港でした。【計画図】京葉線の都心ルートと「総武開発線」との複