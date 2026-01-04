◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）柔道の東京五輪１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロンが４日、東京ドームでプロレスデビューする。デビュー戦でウルフは、ＮＥＶＥＲ無差別級王者で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬの王座に挑む。日本人五輪金メダリストのプロレス転向は史上初。この超大物のデビューで新日本プロレスは、自団体は