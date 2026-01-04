韓国軍は北朝鮮が4日朝、日本海に向けて弾道ミサイルを数発発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が4日午前7時50分ごろ、首都・平壌周辺から弾道ミサイルを数発 発射しました。ミサイルはおよそ900キロ飛んだということで、詳しい分析を進めています。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは去年11月以来です。韓国の李在明大統領は4日から中国を訪問し、習近平国家主席との会談を予定しています。首脳会談では朝鮮