女優・長澤まさみの所属する芸能事務所・東宝芸能が４日、公式サイトなどで、長澤の結婚を巡る一部報道の取材行為に対して警告を発した。１日に映画監督の福永壮志氏と結婚した長澤について、「長澤まさみ結婚発表に関してメディアの皆様へのお願い」として発表した声明は以下の通る。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、一部メディアによる行き過ぎた取