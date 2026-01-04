マット・デイモンとベン・アフレック共演の映画『Rip／リップ』が2026年1月16日 (金) より独占配信開始となる。これまで幾度もタッグを組んでいたデイモン＆アフレックコンビが新たなケミストリーを生み出す注目作だ。 本作はデイモンとアフレックがマイアミ市警役として危険な麻薬捜査に挑む実話モノ。廃墟と化した隠れ家で何百万ドルもの現金が発見されたことをきっかけに、マイアミ警察のあるチーム内の信頼が崩れ