平成の女の子文化を彩った“ナルミヤキャラクターズ”が、全国で着物レンタルを展開するVASARAとコラボレーション。2026年1月15日（木）～2月28日（土）の期間限定で、当時を知る大人女子にも、今のトレンド好きさんにも響く特別なキャンペーンがスタートします。人気ブランドキャラクターたちが着物姿の描き下ろしイラストで登場し、ここでしか手に入らない限定レンタルプランやグッズも満載