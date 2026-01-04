スイスのスキーリゾートで、およそ40人が死亡した火災で、地元の捜査当局が現場のバーの経営者2人に対し、「過失致死」などの疑いで捜査を開始しました。【映像】現場付近の様子スイス南部のリゾート地・クランモンタナのバーで1日未明に発生した火災では、少なくとも40人が死亡し、119人が重軽傷を負いました。当時、現場では新年を祝うパーティーが開かれていて、地元の捜査当局は、シャンパンのボトルに刺された花火が天