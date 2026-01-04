パトカーの赤色灯栃木県警によると、4日午前5時から同40分ごろの間に、佐野市高橋町の国道50号で、車十数台が絡む事故があった。4人が搬送され、うち高齢の男性が意識不明の重体。残る3人のけがの程度は分かっていない。走行中の大型トラックの荷台から茶葉が飛散し、後続車がスリップなどを起こした。調べでは現場は片側2車線で、約500メートルにわたって茶葉が散乱した。大型トラックは足利市から佐野市方面に走行中だった。