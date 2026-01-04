ウクライナ大統領府で記者団に語るゼレンスキー大統領＝3日、キーウ（共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は3日、米国が仲介する和平交渉に関し、欧州有志国との協議を経た上で、1月末までに米国で首脳会議を開催したいとの意向を示した。ウクライナの首都キーウで記者団に述べた。欧州を中心とする有志国の安全保障担当者らは3日、キーウで和平交渉の内容を協議した。6日にはパリで有志