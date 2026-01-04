モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、3日放送のフジテレビ系「アベレー女〜比べたがるオンナたち」（午後11時50分）に出演。これまで交際した男性について話した。結婚するまでに付き合った人数について、番組が新婚女性200人に調査した結果、平均は4・7人。自身の交際人数についてみちょぱは「全然言えますよ」。16歳の時から付き合っていたというタレント大倉士門（32）と、22年に結婚した。「だんなが5人目。初め