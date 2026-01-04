高齢になると、ほとんどの猫が通る道...腎臓の機能が落ちる慢性腎臓病という病気があります。でも考えてみれば、人間も他の動物も高齢になれば皆、あちこちの臓器の機能が衰えていきます。心臓も腎臓も胃腸も、肝臓も衰えてくるのでお酒に弱くなったり、昔のように無茶できなくなったり。足腰も弱ってきて素早く歩けなくなったりします。そしてゆっくりと体全体が衰えていき、ゆっくりと天国に向かっていくのが老衰です。【写真】