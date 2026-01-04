サメ顔の新型カローラ！トヨタと中国第一汽車集団の合弁会社「一汽トヨタ」は2025年12月21日、新型セダン「カローラ」を発売しました。カローラは1966年の誕生以来、世界各地で支持を広げ、累計販売台数5000万台を超えるベストセラーモデルです。現行モデルは2019年に登場した12代目で、中国はその主要生産・販売拠点のひとつとなっています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新型”「カローラ」です！ 画像で見る（40枚