1月4日21時よりフジテレビ系で放送される、ムロツヨシが主演を務めるスペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』にNEWSの小山慶一郎が出演することが決定した。 参考：ムロツヨシは2026年も新しい顔を見せてくれる『雪煙チェイス』『うち弁』で正月も大活躍 2023年10月期にフジテレビ系金9ドラマ枠で放送された『うちの弁護士は手がかかる』は、ムロ演じる主人公・蔵前勉と個性豊かな登場人物たちが織りなす