岡本和真がブルージェイズと合意と米報道ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指していた巨人・岡本和真内野手が、ブルージェイズと4年6000万ドル（約94億円）で契約合意したと3日（日本時間4日）、複数の米メディアが一斉に報じた。この電撃合意により、今オフのFA市場の目玉であるカイル・タッカー外野手やボー・ビシェット内野手の争奪戦が左右される可能性があるとファンは注目している。NPB通算248本塁打を誇