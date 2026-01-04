京都の八坂神社では、新春恒例の「かるた始め式」が行われました。「かるた始め式」は神社にまつられている素戔嗚尊が日本最古の和歌を詠んだという言い伝えにちなんだ行事です。大勢の参拝客が見守るなか、色鮮やかな十二単に身を包んだ１２人が優雅な所作で札を押さえました。（大阪から）「昔の優雅な世界に引き込まれた感じ」（京都市内から）「貴族のお姫さまのかるたを見ているような印象」また、競技かるたの奉