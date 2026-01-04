大阪・梅田の百貨店では、新年恒例の初売りセールが始まりました。予定より３０分早い午前９時に開店すると大勢の客が続々と店内に入っていきます。開店前には、去年より３００人多い３３００人が列を作りました。阪神梅田本店では、阪神タイガースグッズや食品など３万個以上の福袋が用意されました。今年は、干支の「馬」をモチーフにしたダイヤモンドの指輪や馬蹄型のソーセージなどが入った福袋なども販売されていま