滋賀県大津市の自宅に同居していた母親の遺体を放置したとして、６３歳の長男と５８歳の妹が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは大津市真野の無職・川崎理利容疑者（６３）と妹の万澄容疑者（５８）です。警察によりますと、２人は去年１０月ごろから同居していた母親の川崎祀子さん（当時８９）の遺体を自宅に放置した疑いが持たれています。きょうだいは母親と３人暮らしで、母親は部屋のカーペットに仰向け