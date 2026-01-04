１月４日未明、大阪市平野区の集合住宅で火事があり、男性１人が死亡しました。４日午前０時半すぎ大阪市平野区平野市町で、「３階から煙が出ています」と近くに住む女性から消防に通報がありました。警察などによりますと、火は約３時間後に消し止められましたが、集合住宅３階の２部屋計３５平方メートルが焼けたということです。焼けた部屋から年齢の分からない男性が意識不明の状態で見つかり、病院に運ばれましたがそ