年末年始を帰省先や行楽地などで過ごした人のＵターンラッシュがピークを迎えています。４日のＪＲ新大阪駅は、上りの新幹線で満席が相次ぐなど大きな荷物を持った利用客で混雑していました。新幹線の「のぞみ」と在来線特急の一部は混雑緩和のため、４日まで全席指定席で運行しています。「（孫と）ずっと一緒にいられるというのがお盆以来だったので嬉しかった」「（お年玉は）筆箱を買ったり役立つものを買うのに使い