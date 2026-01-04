３日未明に米軍に拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領とフローレス夫人が同日夜、ニューヨークに到着した。今後２人は麻薬取締局本部に移送された後、メトロポリタン拘置所へ移送され、ニューヨーク南部地区で麻薬テロ容疑で訴追される予定だという。一国の大統領を拘束するという前代未聞の作戦の内幕を統合参謀本部議長ダン・ケイン大将が明かした。米メディア・ＡＢＣニュースが４日、報じた。この任務は「オペレーション