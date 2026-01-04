2026年は十干十二支の「丙午（ひのうえま）」にあたるが、「干支生まれの女性は気性が激しい」「夫の寿命を縮める」などの差別的な迷信が存在していることが原因で、1966年の「昭和のひのえうま」では大幅な出生数減が引き起こされた。 一方で1906年の「明治のひのえうま」では、出生数に大きな影響は引き起こされなかった。しかし、この年に生まれた女性たちは婚姻が成立しづらいといった不利益や偏見にさらされ、彼女らが婚期