中国や台湾で親しまれ、日本でも人気の〈大根餅〉。今回は、丁寧に作る本格レシピをご紹介します。蒸してから焼くひと手間で、外はカリッと、中はふわっともちもちの食感に。工程はやや多めですが、作業は意外とシンプル。蒸した状態で冷凍もできるので、まとめて作っておけば、食べたいときにいつでも楽しめます！『本格大根餅』のレシピ材料（約17×11×高さ6cmの流し缶 ※1個分）大根……10cm（約400g）干しえび……20gねぎのみ