話し言葉は使わない - 【音が省略された言葉は使わない】 ＜文章カアップのポイント＞・「しちゃう」「なんだから」ではなく、「してしまう」「なのだから」を用いる。・「なんて」は「などとは」に置き換える。 音が省略された言葉は話し言葉の一種 「しちゃう」や「じゃう」という言い方は、「してしまう」や「でしまう」の音が話し言葉風に省略されて変化した形です。必ず「してしまう」や「でしまう」と書