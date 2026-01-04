１日、天津自然博物館「窺天鑑地−ダビンチの自然と創造の謎を解く」展で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津1月4日】中国天津市の天津自然博物館で1日、イタリア・ルネサンス期の芸術家レオナルド・ダビンチの発明家としての側面に焦点を当てた特別展「窺天鑑地−ダビンチの自然と創造の謎を解く」が始まった。馬頭琴や3Dコピー機、機械仕掛けのライオン、タカ型飛行装置などダビンチの手稿を元に復元した