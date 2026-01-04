小泉防衛相は北朝鮮の弾道ミサイル発射に関し「わが国、地域、国際社会の平和と安全を脅かすものであり、国民の安全に関わる重大な問題だ」として、北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議し、強く非難したと明らかにした。