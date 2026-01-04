V・ファーレン長崎は4日、ブラジル出身FWガブリエル・チグロン(24)との契約満了を発表した。長崎は2025シーズンのJ2で2位となり、8年ぶりにJ1昇格。同シーズンに加入したG・チグロンはリーグ戦2試合に途中出場したのみだった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FWガブリエル・チグロン(GABRIEL TIGRAO)■生年月日2001年10月13日(24歳)■出身地ブラジル■身長/体重182cm/80kg■経歴ボタフォゴU20(ブラジル)-ボタフォ