4日午前5時半頃、栃木県佐野市内の国道50号で走行中の大型トラックに積まれた茶葉がおよそ500メートルにわたり飛散し、後続のトラックなど10数台がスリップするなどして、多重事故が発生しました。当時、茶葉を積んだトラックはフタやネットなどはされていなかったということです。この事故で高齢の男性が意識不明の重体となっているほか、3人が重傷で病院に搬送されたということです。国道50号は現場の佐野市高橋町付近で通行止め