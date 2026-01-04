２６年のオープニングレースとなった４日の京都１Ｒ３歳未勝利戦（ダート１２００メートル）は、後方で脚をため、直線で力強く伸びた田山旺佑騎手（１９）＝栗東・新谷＝騎乗の単勝２・０倍の１番人気リーグナイト（牡３歳、栗東・新谷）が初勝利を飾った。田山はレースについて「距離を短くして、調整過程も変えてみましたし、馬の能力を信じてしまいを生かせる競馬ができました。兄（リメイク）があれだけ活躍したので、兄を