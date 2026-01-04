元モーニング娘。辻希美が３日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに新春２時間ＳＰ」に夫でタレントの杉浦太陽と出演。家族全員が立ち会った第５子出産を振り返った。辻は昨年８月に５人目となる次女・夢空（ゆめあちゃんを出産。杉浦をはじめ、長女でインフルエンサーの希空（のあ）、長男・青空（せいあ）くん、次男・昊空（そら）くん、三男・幸空（こあ）くんが誕生を見守った。辻は「心強かった、みんながいると思うと。