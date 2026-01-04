2025年12月25日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のリガーレ仙台が、2月と3月に行われるホームゲームに宮城県内の小学生を無料で招待することをクラブ公式サイトで発表した。 今シーズン仙台は、「未来を担う子供たちに、スポーツの魅力を身近に！」をテーマに掲げ、ホームゲーム全14試合において宮城県内の小学生を無料で招待する企画を行っている。その中で今