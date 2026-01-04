箱根駅伝で３連覇を達成した青学大の原晋監督と新・山の神こと黒田朝日（４年）らが４日、ＴＢＳ「サンデージャポン」に緊急生出演。「体脂肪率１桁台の学生ですよ」と黒田らを紹介した原監督は「胴上げが私、もっと高く上がってるかと…」と思いのほか宙を舞っていなかった自分を嘆いた。自身の体脂肪率を聞かれると「２０％くらい」と言って照れ笑いした。