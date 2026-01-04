アメリカによるベネズエラへの攻撃についてヨーロッパの首脳らがコメントを出しています。フランスのマクロン大統領は自身のXで「ベネズエラ国民は、マドゥロ大統領の独裁から解放され、それを喜ぶほかない」と評価した上で、「今後の政権移行は、平和的かつ民主的に行われ、ベネズエラ国民の意思を尊重するものでなければならない」とコメントしています。ドイツのメルツ首相は「アメリカの介入について法的評価は難しい。時間を