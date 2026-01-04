きょう（4日）未明、栃木県・佐野市の国道で、走行中のトラックの荷台から茶葉が飛散し、後続するトラックなど11台が絡む事故がありました。4人が病院に運ばれ、このうち男性1人が意識不明の重体となっています。きょう午前5時半すぎ、佐野市高橋町の国道50号で、トラックや乗用車などあわせて11台が絡む事故がありました。警察によりますと、先頭を走っていたトラックの荷台から茶葉が飛散し、その影響で、後ろを走っていた車両が