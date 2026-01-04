バラエティー番組『ぽかぽか』（フジテレビ系／毎週月〜金曜11時50分）が放送4年目に突入するのを記念し、MCを務めるハライチ（岩井勇気、澤部佑）と神田愛花が、番組の3年を振り返るとともに、今後へ向けての意気込みを語った。【写真】Travis Japan・松田元太、念願の「anan」ソロ初表紙『ぽかぽか』で実演したポーズ再現4年目を迎えることについて澤部は「番組が始まった頃、ネットニュースなんかでは、よく“『ぽかぽか