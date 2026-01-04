◆アフリカネーションズ杯ラウンド１６マリ１―１（ＰＫ３―２）チュニジア（４日・モロッコ）アフリカ王者を決めるアフリカネーションズ杯は決勝トーナメントの１回戦が行われ、チュニジアは前半に退場者を出したマリにＰＫ戦の末に敗れ、ベスト１６で敗退した。チュニジアは２６年北中米Ｗ杯の１次リーグで日本と対戦する。１次リーグはナイジェリアに敗れるなど、１勝１分け１敗でＣ組２位で突破したチュニジアは、Ａ組