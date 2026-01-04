笠岡警察署 3日午後5時50分ごろ、岡山県笠岡市新賀に住む団体職員の男性(59)の住宅で火事がありました。火は約4時間後に消し止められましたが、木造瓦葺き2階建て住宅1棟(約150㎡)が全焼しました。 この家には男性と妻(56)、義母(82)の3人が住んでいて、全員避難してけがはありませんでした。 警察によりますと、義母が1階の仏間で火が出ているのを見つけて119番通報したということです。警察と消防が出火の原因な