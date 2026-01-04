トランプ米大統領は3日、ベネズエラのマドゥロ大統領強制連行作戦が成功的に遂行されたとし、これはマドゥロ大統領を法の審判台に立たせるためのものだと明らかにした。また、安定した政権移譲がなされるまで米国が駐留・統治する考えだとした。トランプ大統領はこの日午前、フロリダ州マールアラーゴの私邸で会見しこのように明らかにした。トランプ大統領はマドゥロ大統領の強制連行作戦について「圧倒的な米国の軍事力、空中・