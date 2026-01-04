箱根駅伝3連覇を達成した青学大の黒田朝日主将（4年）が4日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演した。2日に行われた箱根駅伝の往路では、コース上に犬が乱入するアクシデントが発生。出場選手が観戦マナーについて注意喚起するなど、波紋が広がっている。黒田は「僕は区間が違うので、終わってから知ったって感じ」とコメント。「でも、3区の宇田川選手は、“急に犬が出てきて走り出した”って」と明かした