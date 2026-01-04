小泉進次郎防衛相は4日、北朝鮮が西岸付近から少なくとも2発の弾道ミサイルを東方向に発射したと防衛省で記者団に明らかにした。いずれも変則軌道の可能性があり、最高高度は約50キロで、900〜950キロ程度飛んだとみられるという。