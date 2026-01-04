俳優の窪田正孝（37）が4日までに自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつをした。「あけましておめでとうです。楽しい正月過ごせましたか？」と書き出した窪田。愛猫を抱きかかえ寝そべったオフショットをアップした。「窪田家は美味しものたくさん食べてゆっくりな時間に癒されのほほんスタートばっちり充電できたので今年もガツンと楽しんで推して参ります」と報告。「本年もよろしゅうです」と伝えた。ファンから