関西エアポート神戸は、神戸空港の第1駐車場でEV（電気自動車）充電サービス「EV充電エネチェンジ」の運用を開始した。ミライズエネチェンジが提供するEV充電サービスで、最大6kWの普通充電器でEVやPHVに充電できる。専用アプリを通じて、EV充電器の空き状況確認が可能なほか、車両登録により充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画を確認できる。設置場所は第1駐車場。設置台数は5台。ケーブルは5メートルあり、コネクタ