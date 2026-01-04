大事な場面で結果を出す人・出せない人は何が違うのか。ビジネス数学の教育者、深沢真太郎さんは「大谷翔平選手の発言を分析すると、『勝てる人＝優れた能力×心のスイッチ』という公式が導き出せる。ここで使った分析方法はDASモデルというもので、あらゆる出来事を深く理解し、生活のなかで使えるようになる」という――。※本稿は、深沢真太郎『本当に頭がよくなる シン・理解力 具体と抽象で鍛える数学的・言語化トレーニング